Doğru bir karar verdim

Doğru bir karar verdim

Nwaiwu: Trabzonspor geleceğim adına, önemli hedefler adına platform oluşturacak, o kapıları açabilecek kulüp. O yüzden burayı tercih ettim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Doğru bir karar verdim

Yeni transfer Chibuike Nwaiwu, dün idman öncesi basın toplantısı düzenledi. Nijeryalı stoper, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımızla tanışmaktan, hocalarımızla, burada herkesle tanışmaktan dolayı mutluyum. İlk iki gün izlenimim gayet iyi. Doğru bir karar verdiğimi görüyorum" dedi. Fırtına'yı neden tercih ettiği sorusuna ise Nwaiwu, "Trabzonspor sevdiğim takımlardan, Türk futbolu da takip ettiğim liglerden bir tanesi. Trabzonspor geleceğim adına, önemli hedefler adına platform oluşturacak, o kapıları açabilecek kulüp. O yüzden Trabzonspor'u tercih ettim" diye konuştu.

YARDIMSEVER BİR İNSANIM

Nwaiwu, "Yardım etmeyi seven bir insanım Ülkemdeki insanlara yardım etmek de istiyorum. Ülkemde yaşanan durumu biliyorum. Bunu edebildiğim kadar etmeye çalışıyorum" dedi.

AGRESİF BİR OYUNCUYUM

Futbol tarzını tanımlayan Nwaiwu, "Agresif bir oyuncuyum. Fazla risk almadan takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımımda da bunu sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

BATAGOV ÇOK KALİTELİ

Nwaiwu, Batagov ile ilgili şunları söyledi: "Çok iyi bir oyuncu. Zaten potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade edebilirim."

ÖNEMLİ BİR ADIM

Trabzonspor'a gelişinin kendisi için önemli olduğunu belirten Nwaiwu, transfer sürecine dair şu bilgileri paylaştı: "Trabzonspor'a gelişim benim adıma iyi ve önemli bir adım. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Menajerime, 'Her şeyi sana bırakıyorum, ben sadece futbola odaklanmak istiyorum' dedim. Ne olacaksa birlikte karar verdik. Trabzonspor'a gelmenin doğru bir tercih olduğunu görüyorum."

FUTBOLA ODAKLANDIM

Süper Lig'de çok iyi santrforlar olduğu hatırlatılan Nwaiwu, "Bana düşen en iyi şekilde odaklanmak ve hocamızın benden taleplerini yerine getirmek. Gerisini de Allah'a bırakmak" ifadesini kullandı.

ONUACHU İLE GÖRÜŞTÜM

"Daha önce de ifade etmiştim, Paul benim için bir abi gibi. Gelmeden önce kendisiyle konuştuk, şehir ve kulüp hakkında güzel şeyler söyledi. Onun etkisi büyük, kendisine teşekkür ediyorum. Tony ile burada tanıştım, geldiğim andan itibaren nezaketini bana gösterdi. Her ikisiyle de burada olmaktan mutluyum."

