Tekke: Acele transfer

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke pozisyon hatalarından gol yediklerini açıkladı. Oyuna iyi başladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "8 aydır çalışıyoruz. Buna rağmen hatalı goller yedik. Takım savunmasında problemlerimiz var. Oyun olarak rakibimizden aşağı kaldığımızı söylemem. 2-1'i bulduk. 2-2'yi de yakalayacaktık, ancak net pozisyonu kaçırdık. Sonrasında kalemizde goller yedik. Kocaelispor deplasmanı çok zor. Hepsini düşündüğümüzde bir an önce eksik olan bölgelerimize acele ederek transfer yapmamız gerekiyor. Çünkü sakatımız fazla."

