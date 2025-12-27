CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Umut Nayir atağı

Umut Nayir atağı

Onuachu'nun yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Umut Nayir'i de gündemine aldı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Umut Nayir atağı

Onuachu'nun yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Umut Nayir'i de gündemine aldı. Yeşilbeyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 18 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı. Hem fiziksel özellikleri hem de oyun sitili olarak Onuachu'ya çok benzeyen 1.91 boyundaki santrforun Trabzonspor'a sıcak baktığı ancak yönetimin kulüpler arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle önce Konyaspor'u bu transferde ikna etme düşüncesinde olduğu ifade edildi.

Bu arada Anadolu Kartalı'nın da Cihan Çanak ve Arif Boşluk başta olmak üzere birçok oyuncuyla ilgilenmesi sebebiyle takasla bu iş bitebilir.

