Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yerel gazeteye açıklamalar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzon'da yerel bir gazeteye yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Başarılı çalıştırıcı, "Kelebek Etkisi" söyleminden etkilendiğini, maçta yaptığı değişikliklerin ve zamanının nasıl sonuçlar doğurabileceğini bu etkiden yola çıkarak ifade etti. İşte o açıklamalar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kuzey Ekspres gazetesinin kendisine yaptığı ziyarette bazı değerlendirmelerde bulundu. Trabzon şehrine duyduğu sevgiyi ve bu şehrin zorlu yönlerini açık yüreklilikle anlatan 48 yaşındaki hoca, "Trabzon bana göre dünyanın en güzel şehri. Böyle bir hava, böyle bir doğa yok. Fakat şehir güzel olduğu kadar zor da. Trabzonspor camiası olarak bizim şehre baktığımız açıyla, şehrin bize baktığı açı bazen aynı olmuyor" diye konuştu. Tekke, teknik adamlık anlayışında yaptığı en yeni değişikliği ise şu sözlerle dile getirdi: "Bu zamana kadar maç sonrası futbolcularla konuşmazdım. Ama çağ değişiyor, sistem değişiyor. Son dönemde mutlaka iletişim kuruyorum."

DEĞİŞİKLİK DAKİKASI ÖNEMLİ

Başarının bazen küçük ayrıntılarda saklı olduğunu vurgulayan Tekke, şöyle konuştu: "Merhum Yazar Alev Alatlı'nın çok sevdiğim 'Kelebek Etkisi' söylemi var. Küçük dokunuşların büyük sonuçlar doğurabileceğini gösterir bize. Maçta yaptığım değişiklikten çok, belki de o değişikliğin kaçıncı dakikada yapıldığı daha önemli olabilir. Verdiğim bir taktikten çok söylediğim bir sözün etkisi daha büyük olabilir. Ana görüntüden ziyade küçük bir detay oyuncunun kalbine dokunabilir. Bilemeyiz. Ama mutlaka bir kelebek etkisi vardır; küçük dokunuşların doğurduğu büyük sonuçlar..."

HERKESİ MUTLU EDEMEZSİNİZ

Trabzonspor'un şehir adına elinden geleni yaptığını söyleyen Tekke, eleştirilerin futbolun doğasında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Takdir edildiğimiz kadar eleştiriliyoruz da. 40 yılını futbola vermiş biri olarak her fikre açığım ama bazı noktalarda dozunda bırakmak gerekir. Sonuç itibariyle herkesi mutlu etmek mümkün değil."

BU ŞEHİR ÇOK YETENEKLİ

Trabzon'un futboldaki özel yerine dikkat çeken genç teknik adam, "Bu şehir futbola yetenekli. Ama hangi pozisyonda, hangi yapıda ona bakmak gerekir. Kendi futbolcumuzu küçümsemeyeceğiz ama göklere de çıkarmayacağız. Avrupalı bizden çok daha iyi değil; bu iş yetenek işi" dedi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
