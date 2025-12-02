CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Wagner Pina’nın yükselişi

Wagner Pina’nın yükselişi

Wagner Pina, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Wagner Pina’nın yükselişi

Wagner Pina, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. 13 maçta ilk 11'de görev alan Yeşin Burun Adalı sağ bek, 2 asistlik katkı sağladı ve maç başına ortalama yüzde 86 pas isabeti, yüzde 62 ikili mücadele kazanma oranı elde etti. Pina, Konyaspor karşısında müthiş oynadı. 7.1'lik reytinge ulaşan 23 yaşındaki sağ bek, maçı yüzde 94 isabetli (51/54) pas oranı, rakip yarı sahada isabetli pas oranı yüzde yüz (24/24) ile bitirdi.

