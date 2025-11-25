CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! Sakatlığında son durum...

Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! Sakatlığında son durum...

Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında resmi web sitesinden bir açıklama yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 17:01 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 17:07
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! Sakatlığında son durum...

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavili ekibin resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Vişça'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' dedi."

İfadelerine yer verildi.

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İspanyol basınından flaş transfer iddiası!
En-Nesyri için karar verildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lewandowski transferde kararını verdi! Lewandowski transferde kararını verdi! 16:47
RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! 16:44
TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama 16:39
İspanyol basınından flaş transfer iddiası! İspanyol basınından flaş transfer iddiası! 16:26
En-Nesyri için karar verildi! En-Nesyri için karar verildi! 16:23
Chelsea-Barcelona maçı detayları! Chelsea-Barcelona maçı detayları! 16:07
Daha Eski
Manisa FK'da maç hazırlıkları! Manisa FK'da maç hazırlıkları! 16:04
Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! 15:38
Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! 15:34
Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! 15:14
Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! 15:09
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 15:07