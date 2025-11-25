Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! Sakatlığında son durum...

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavili ekibin resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Vişça'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' dedi."

İfadelerine yer verildi.