CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 22:56
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcıları "At ve gün senin günün olsun" dedim. Muçi adına çok sevindim.

Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde...

İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor.

Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz.

Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık.

D&R REKLAM
Fırtına İstanbul'da kazandı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Maça devam edemedi
Konya'da kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Maça devam edemedi Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Maça devam edemedi 20:36
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 20:28
Maçta kırmızı kart kararı! Maçta kırmızı kart kararı! 20:19
Hubert: F.Bahçe'den daha ateşli olacaklar! Hubert: F.Bahçe'den daha ateşli olacaklar! 19:56
Fatih Tekke: En zor maçlardan birisi! Fatih Tekke: En zor maçlardan birisi! 18:30
Guardiola'dan kameraman için özür mesajı! Guardiola'dan kameraman için özür mesajı! 18:25
Daha Eski
G.Saray'da hazırlıklar tamam! G.Saray'da hazırlıklar tamam! 18:05
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 18:00
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 17:51
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... 17:33
RAMS Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! RAMS Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:26
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... Yapay zeka şampiyonu açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... 16:35