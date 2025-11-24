Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcıları "At ve gün senin günün olsun" dedim. Muçi adına çok sevindim.

Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde...

İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor.

Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz.

Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık.