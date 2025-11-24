Trabzonspor'da Fatih Tekke: En zor maçlardan birisi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 19:36
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Bizim her maçımız zor. Bu maçın da zor olacağını düşünüyorum. Biz de iyi hazırlandık, oyuncularım iyi çalıştı. Oyun disiplinini ve duygusunu kaybetmememiz gerekiyor. Belki de şu ana kadar oynayacağımız en zor maçlardan birisi.

Şunu söylemem lazım: Geçmişten kalan bir alışkanlığı olan ve yeni hocasıyla bunu devam ettiren, topa sahip olma yüzdesi çok olumlu. Fakat oyun tabelasıyla örtüşmüyor. Sakatlıklarından dolayı değişikleri var. Allah'tan Arsen geldi. Savic'in durumunu bekliyoruz. Bizim her maçımız zor. Rakibi göreceğiz. Biz de iyi hazırlandık. Oyuncularımız iyi çalıştı. 1 hafta-15 gündür söylediğim bir şey var: Taktiksel ve oyun disiplinini sürdürebilmek çok önemli bir şey. Kulübede iyi oyuncuları var. Belki oynayacağımız en zor maç olabilir.

Biz genç bir takımız. Son 20 günkü istemediğimiz durumlar oluştu. Alt taraftan bizimle antrenmana çıkan oyuncularımızı kadroya kattı. Bizim kazanmamız gerekiyor. Eğer biz o kendimize ait istediğimiz hem fiziksel hem duygusal durumu yukarıya taşıyamazsak iyi dediğimiz durumlarda zorlanıyoruz. Bu maç öyle bir maç değil. Çok zor bir maç bekliyoruz. Biz de kazanmak istiyoruz.

RAMS Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
