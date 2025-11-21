CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Batagov sevinci

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, raporları temiz çıkan savunma oyuncu Batagov’un antrenmanlara katılması teknik ekibi sevindirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 19:25
Trabzonspor’da Batagov sevinci

Trendyol Süper Lig'de 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı camlaşmayla bu maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirirken, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Tedavisi devam eden Savic ise antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

