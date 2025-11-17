CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor kaptanı Edin Visca Süper Lig kariyerinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını koruyor!

Trabzonspor kaptanı Edin Visca Süper Lig kariyerinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını koruyor!

Trabzonspor kaptanı Edin Visca, bu sezon sahada sınırlı süre almasına rağmen liderliği ve genç oyunculara rehberliğiyle takımda etkisini sürdürüyor; Süper Lig kariyerinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:57
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor kaptanı Edin Visca Süper Lig kariyerinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını koruyor!

Trabzonspor'un kaptanı Edin Visca, bu sezon sahada fazla süre alamasa da soyunma odasındaki liderliği ve takım arkadaşlarına verdiği motivasyonla bordo-mavili ekipte iz bırakmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan Boşnak yıldız, genç oyunculara rehberlik ediyor.

Türkiye'ye 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir) takımına transfer olan Edin Visca, 2022 yılının kış transfer döneminde ise Trabzonspor'a imza attı. Sezon sonunda ise bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşayan Boşnak oyuncu, Başakşehir'in ardından bordo-mavili takımda ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Visca, 2022-23 sezonunda ise Trabzonspor ile Süper Kupa'yı kazandı.

EN ÇOK FORMAYI GİYEN YABANCI OYUNCU

Trabzonspor'un deneyimli kanat oyuncusu Edin Visca, hem kariyer istikrarı hem de oyun liderliğiyle Türk futboluna damga vuran isimler arasında yer alıyor. Galatasaraylı Muslera'nın Türkiye'den ayrılmasının ardından Süper Lig'de forma giymeye devam eden ve en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını devralan Visca, bu alanda zirvede yer alıyor.

VİSCA, SÜPER LİG'DEKİ KARİYERİ BOYUNCA HEM ATTI, HEM DE ATTIRDI

Tecrübeli oyuncu, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam 413 maça çıktı. Bu maçlarda 101 gol atan oyuncu 121 asist yaparak bu alanda ilk sırada yer aldı. Boşnak oyuncu, Türkiye kariyeri boyunca hem attı hem de attırdı.

TRABZONSPOR'A KATKI VERMEYE DEVAM EDİYOR

Bordo-mavili takımda 4.5 sezondur forma giyen Edin Visca, Trabzonspor'da da üretkenliğini sürdürdü. Şu ana kadar 106 lig karşılaşmasına çıkan yıldız futbolcu, 16 gol ve 27 asistlik katkı sağladı. Bordo-mavili takımın hücum hattının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Visca, liderlik özelliğiyle de öne çıkarken, bu sezon 8 maçta 180 dakika süre alabildi. Bu sezon fazla forma şansı bulamasa da bordo-mavili takımdaki son sezonunda takım kaptanlığı görevi ile birlikte abilik rolü üstlenen tecrübeli oyuncu genç oyuncularla kurduğu iletişimle kadro bütünlüğünde önemli rol oynuyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Trabzonspor ile geçtiğimiz sezonun mevcut olan sözleşmesini 1,5 yıl daha uzatan Visca, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Disiplini, profesyonelliği ve uzun soluklu Türkiye kariyeriyle örnek gösterilen isimler arasında yer alan Visca ile ilgili olarak kulüp yönetimi ve teknik ekip, bir karar vermiş değil. Tecrübeli ismin kariyer planlamasıyla ilgili olarak görüşleri alındıktan sonra Trabzonspor'un bir karar vermesi bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası!
DİĞER
Victor Osimhen için resmi sakatlık açıklaması! Oyundan çıkma sebebi belli oldu
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TV8 MİLLİ MAÇ CANLI ⚽(Türkiye İspanya maçı) TV8 MİLLİ MAÇ CANLI ⚽(Türkiye İspanya maçı) 10:43
G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası! G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası! 10:40
Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar! 10:33
Galatasaray MCT Technic'te Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray MCT Technic'te Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:20
Hollanda-Litvanya maçı detayları! Hollanda-Litvanya maçı detayları! 10:20
NBA'de kazanan Rockets oldu! NBA'de kazanan Rockets oldu! 10:08
Daha Eski
Malta-Polonya maçı detayları! Malta-Polonya maçı detayları! 10:00
Tedesco'dan flaş santrfor kararı! Tedesco'dan flaş santrfor kararı! 09:51
Almanya-Slovakya maçı detayları! Almanya-Slovakya maçı detayları! 09:39
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:11
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? 09:01
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15