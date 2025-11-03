CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu Pina Tekke’nin gözdesi haline geldi

Trabzonsporlu Pina Tekke’nin gözdesi haline geldi

Trabzonspor’un sezon başında renklerine kattığı sağ bek Wagner Pina, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İkili mücadelelerdeki başarısının yanında doğru pozisyon alma alışkanlığıyla taraftarın da beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu, ligde geride kalan 10 karşılaşmada istikrarlı görüntüsüyle Teknik Direktör Fatih Tekke’nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 13:20
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonsporlu Pina Tekke’nin gözdesi haline geldi

Trabzonspor'un sezon başında Estoril'den transfer ettiği sağ bek Wagner Pina, özellikle Eyüpspor ve Galatasaray maçlarında gösterdiği yüksek performansla göz dolduruyor. Pedro Malheiro'nun ayrılığı sonrası formayı devralan Yeşil Burun Adalı oyuncu yükselen grafik sergilemeye devam ediyor. Son haftalarda oyuna etkisini artıran Pina, hem savunmada hem hücumda fark yaratan isimlerden biri oluyor. İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra sahada doğru pozisyon alma alışkanlığıyla taraftarın da büyük beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu, takımda 'devamlılık' konusundaki kararlılığını sahaya yansıtmayı sürdürüyor.

DEFANSİF GÜCÜYLE RAKİPLERE DUVAR

Top kazanma becerisi ve agresif savunma anlayışıyla dikkatleri çeken Pina, sezon ortalamasıyla top çalma, geri top kazanma ve tehlikeyi engelleme istatistiklerinde de başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Sürati ve çizgiyi etkin kullanmasıyla hücuma derinlik katan Pina, şu ana kadar 2 asist yaparak skor üretimine de katkı sunuyor.

PAS KALİTESİ TAKIMI RAHATLATIYOR

Driplingleriyle rakip savunmayı zorlayan genç oyuncu, özellikle Galatasaray maçında takımının ileri çıkışlarında kilit rol üstlendi. Zorlu Galatasaray deplasmanında Trabzonspor'un en çalışkan isimlerinden olan Pina, ikili mücadelelerin yanında savunma aksiyonlarında da takımın liderliğini üstlendi. Karşılaşmada 13 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak bu alanda sahanın en başarılı oyuncusu olan genç oyuncu, ayrıca 3 kez top kapma ile rakip hücumları keserken, 5 uzaklaştırma ile ceza sahasını tehlikelerden arındırdı. Hava toplarında da etkili bir performans sergileyen Pina, 3 hava topunun 2'sini kazandı. Pina, topla oynama bölümünde ise 60 kez topla buluşup yüzde 87 pas isabetiyle (kendi yarı sahasında yüzde 95 pas isabeti, rakip yarı sahada yüzde 73 pas isabeti) oynayarak oyunun kurulmasına da katkı sağladı. Bu performansıyla 7.3 maç reytingi alan Pina, derbide takımının en iyi isimlerinden biri olmayı başardı.

Ligde geride kalan 10 maçta 836 dakika süre alıp, sakatlığı sebebiyle sadece Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Wagner Pina, süre aldığı 10 karşılaşmada istikrarlı görüntüsüyle teknik direktör Fatih Tekke'nin de güvenini kazandı. Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında yer bulan Pina, Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 90 dakika, Samsunspor 27, Karagümrük karşısında ise 89 dakikada süre aldı.

Ajax maçı öncesi prim sözü!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Ahmet Çakar, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası açıkladı! “İki penaltıyı vermedi”
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! 14:11
Lazio-Cagliari maçı detayları! Lazio-Cagliari maçı detayları! 14:02
Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı 13:26
Pina Tekke’nin gözdesi haline geldi Pina Tekke’nin gözdesi haline geldi 13:20
Sassuolo-Genoa maçı detayları! Sassuolo-Genoa maçı detayları! 13:20
Günün maçlarında VAR hakemleri belli oldu! Günün maçlarında VAR hakemleri belli oldu! 12:53
Daha Eski
Ajax-G.Saray maçının hakemi açıklandı Ajax-G.Saray maçının hakemi açıklandı 12:30
Şükrü Altay ünvan maçı için ringe çıkacak Şükrü Altay ünvan maçı için ringe çıkacak 12:28
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 09:08
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! 09:15
Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:17
Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:08