Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da gündemdeki isimler Verschaeren ve Kozlowski!

Trabzonspor'da gündemdeki isimler Verschaeren ve Kozlowski!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da 8 ve 10 numara olarak oynayabilen bir isim aranıyor. Bordo-mavililerin bu anlamda Verschaeren ve Kozlowski ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Trabzonspor'da gündemdeki isimler Verschaeren ve Kozlowski!

Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde yapacağı hamleler için çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililer, orta sahada 8 ve 10 numara olarak oynayabilen bir isim arıyor. Fırtına'da öne çıkan iki isim var: Yari Verschaeren ve Kozlowski. Belçika'da Anderlecht'te oynayan 24 yaşındaki Verschaeren için yaz transfer döneminde de teklif iletilmişti. Anderlecht'te kontratı Haziran 2026'da bitecek Belçikalı yıldızın ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon Belçika ekibinde toplamda 11 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, rakip filelere 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

GENÇ STRATEJISI DEVAM EDIYOR

Anderlecht altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda yer alan Verschaeren, kariyerinde daha önce hiç farklı takımda oynamadı. G.Antep FK'dan 21 yaşındaki Kozlowski için de nabız yoklanacak. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kararına ve mali şartlara göre iki isimden biri transfer edilebilir. G.Antep ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan Polonyalı futbolcunun değeri 4.5 milyon euro. Ortaya çıkan tablo Trabzonspor'un gençleştirme operasyonuna devam edeceğinin en net kanıtı. Bordo mavililer, yaşlı ve yorgun futbolcular yerine genç isimleri renklerine bağlama stratejisini devam ettirecek.

