CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Savunma bakanı Savic!

Savunma bakanı Savic!

7 yıl sonra asist yapan 34 yaşındaki stoper, Sofascore’dan aldığı 8.3 puan ile karşılaşmanın en iyilerinden biri seçildi. Savic, istatistikleriyle öne çıktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Savunma bakanı Savic!

Kaptan Savic, Kayseri karşısında sadece savunmadaki sağlamlığı ile değil, hücum katkısıyla da öne çıktı. 56'da savunma arkasına gönderdiği uzun topla Zubkov'u pozisyona sokan Savic, Trabzonspor'un üçüncü golünün mimarı oldu. Bordomavili formayla ilk asistini yapan Karadağlı stoper için yıllar sonra gelen tarihi bir katkıydı. Savic, son olarak 15 Aralık 2018'de Atletico Madrid formasıyla Real Valladolid karşısında asist yapmıştı. 7 yıl sonra yeniden bir golün hazırlayıcısı olan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerindeki 9'uncu asistine ulaştı. Savic, Sofascore'dan aldığı 8.3 puan ile karşılaşmanın en iyi oyuncularından biri seçildi.

7 UZUN PASIN 6'SINDA ISABET SAĞLADI

Savic'in Kayserispor maçındaki istatistikleri de performansını özetler nitelikteydi. Sahada 90 dakika kalan kaptan, 68 kez topla buluşarak Trabzonspor'un geriden çıkışlarında kilit rol oynadı. Yüksek pas kalitesiyle öne çıkan savunmacı, 7 uzun pas denemesinin 6'sında isabet sağladı ve 2 kez kilit pas üretti. Hava toplarında da güven veren Karadağlı futbolcu, 4 hava mücadelesinin 3'ünü kazanırken, zeminde girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünde de galip geldi. Ayrıca 3 kez pas arası yaparak rakip hücumları kesti, 4 kritik tehlikeyi savuşturdu. Hücum yönünde ise 0.43'lük asist beklentisi (xA) ile maçın en üretken savunma oyuncusu oldu.

Jhon Duran'a büyük şok!
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
DİĞER
Galatasaray’dan olay hakem paylaşımı! “Kol Kola Kardeşler”
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Derbide kazanan çıkmadı!
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Daha Eski
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29
Derbide ortalık karıştı! Derbide ortalık karıştı! 00:29
G.Saray'da derbide şok sakatlık! G.Saray'da derbide şok sakatlık! 00:29
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 00:29
RAMS Park'ta kırmızı kart! RAMS Park'ta kırmızı kart! 00:29