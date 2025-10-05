Savunma bakanı Savic!

Kaptan Savic, Kayseri karşısında sadece savunmadaki sağlamlığı ile değil, hücum katkısıyla da öne çıktı. 56'da savunma arkasına gönderdiği uzun topla Zubkov'u pozisyona sokan Savic, Trabzonspor'un üçüncü golünün mimarı oldu. Bordomavili formayla ilk asistini yapan Karadağlı stoper için yıllar sonra gelen tarihi bir katkıydı. Savic, son olarak 15 Aralık 2018'de Atletico Madrid formasıyla Real Valladolid karşısında asist yapmıştı. 7 yıl sonra yeniden bir golün hazırlayıcısı olan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerindeki 9'uncu asistine ulaştı. Savic, Sofascore'dan aldığı 8.3 puan ile karşılaşmanın en iyi oyuncularından biri seçildi.

7 UZUN PASIN 6'SINDA ISABET SAĞLADI

Savic'in Kayserispor maçındaki istatistikleri de performansını özetler nitelikteydi. Sahada 90 dakika kalan kaptan, 68 kez topla buluşarak Trabzonspor'un geriden çıkışlarında kilit rol oynadı. Yüksek pas kalitesiyle öne çıkan savunmacı, 7 uzun pas denemesinin 6'sında isabet sağladı ve 2 kez kilit pas üretti. Hava toplarında da güven veren Karadağlı futbolcu, 4 hava mücadelesinin 3'ünü kazanırken, zeminde girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünde de galip geldi. Ayrıca 3 kez pas arası yaparak rakip hücumları kesti, 4 kritik tehlikeyi savuşturdu. Hücum yönünde ise 0.43'lük asist beklentisi (xA) ile maçın en üretken savunma oyuncusu oldu.