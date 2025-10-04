İlklerin zaferi

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u farklı geçen Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Felipe Augusto'nun golleri geceye damgasını vurdu. Okay Yokuşlu, henüz 12. dakikada ceza sahası dışından enfes bir şut çıkarak Kayserispor kalecisi Bilal'i mağlup etti ve skoru 1-0'a getirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne imza attı. Öte yandan Okay Yokuşlu, Nisan 2017'deki Beşiktaş maçından bu yana ceza sahası dışından attığı ilk Süper Lig golünü Kayserispor filelerine gönderdi, 8 yıllık hasretini bitirdi.

İÇ SAHADA GOL SEVİNCİ

Bordo-mavili takımda skoru 2-0'a getiren futbolcu olan Felipe Augusto Papara Park'ta ilk kez golle buluştu. Daha önce Süper Lig'de attığı 2 golü Kasımpaşa ve Karagümrük deplasmanlarında kaydeden Brezilyalı futbolcu, dün gece ilk kez taraftarları önünde gol sevinci yaşadı. Müthiş bir kafa golüne imza atan Augusto, Süper Lig'de toplamda üçüncü golünü kaydetti. Geçen hafta Karagümrük karşısında da ağları havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi.

3 MAÇ SONRA

Trabzonspor, evinde konuk ettiği Kayserispor'a karşı son üç Süper Lig maçını kazanamamıştı. Bordo-mavililer 2 yenilgi 1 beraberlik almıştı. Fatih Tekke'nin takımı 3 maç sonra rakibi önünde kazanmasını bildi

DİREK ENGELİ

Bordo-mavililer maç boyunca direkleri aşamadı. Trabzonspor dün akşam Kayserispor maçında üç kez direkleri geçemedi. Folcarelli, Onuachu ve Sikan bordo- mavili takımda direkleri aşamayan isimler oldu.