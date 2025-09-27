Trabzonspor'dan Lascelles sürprizi! Transfer bedelsiz bitirilecek

Transfer döneminin kapanmasına karşın İngiltere'de yayın yapan Daily Mail'de sürpriz bir haber dikkat çekti. Trabzonspor'un Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da oynayan 31 yaşındaki stoper Jamaal Lascelles'i listesinde tuttuğu iddia edildi. Newcastle United ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan İngiliz savunmacının ocak ayında takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Lascelles bu sezon takımında sadece 1 resmi karşılaşmada şans buldu ve 6 dakika süre alabildi. 2014-15 sezonundan beri Newcastle United forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 252 resmi maça çıktı ve takımın kaptanları arasında yer alıyor. İngiliz kulübünün de deneyimli stoperi elden çıkarmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Trabzonspor'un ise bu transferi bedelsiz bitirmek istediği kaydedildi. Sezon sonunda kontratı biteceği için ocak ayında sadece maaşı karşılığında bir anlaşmanın yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.