CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Lascelles sürprizi! Transfer bedelsiz bitirilecek

Trabzonspor'dan Lascelles sürprizi! Transfer bedelsiz bitirilecek

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor’un transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Bordo-mavililerin, Newcastle United’ın deneyimli stoperi Jamaal Lascelles ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Lascelles sürprizi! Transfer bedelsiz bitirilecek

Transfer döneminin kapanmasına karşın İngiltere'de yayın yapan Daily Mail'de sürpriz bir haber dikkat çekti. Trabzonspor'un Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da oynayan 31 yaşındaki stoper Jamaal Lascelles'i listesinde tuttuğu iddia edildi. Newcastle United ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan İngiliz savunmacının ocak ayında takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Lascelles bu sezon takımında sadece 1 resmi karşılaşmada şans buldu ve 6 dakika süre alabildi. 2014-15 sezonundan beri Newcastle United forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 252 resmi maça çıktı ve takımın kaptanları arasında yer alıyor. İngiliz kulübünün de deneyimli stoperi elden çıkarmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Trabzonspor'un ise bu transferi bedelsiz bitirmek istediği kaydedildi. Sezon sonunda kontratı biteceği için ocak ayında sadece maaşı karşılığında bir anlaşmanın yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
DİĞER
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri: "Gerçekten ne yaptığını bilmiyor..."
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
Terapist Sergen Yalçın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
Daha Eski
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 00:05
Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" 00:05