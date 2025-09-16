CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Maçın adamı Onana

Maçın adamı Onana

F.Bahçe yenilgisine rağmen 8.7 reytingle maçın adamı seçilen Andre Onana’nın performansı İngiltere’de gündemi salladı. Kamerunlu eldiven gönülleri fethetti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın adamı Onana

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordomavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu. 10 kişi kalan takımının en önemli güvencesi olan Onana, yaptığı kurtarışlarla takımı tek başına oyunda tuttu. Opta verilerine göre Andre Onana, Fenerbahçe karşısında 29 şuta göğüs gerdi, 8 kurtarış yaptı, 1.63 gol engelleyerek takımını maçın içinde tuttu. FotMob verilerine göre 8.7 reytingle "Maçın Adamı" seçilen Onana, tecrübesiyle takım arkadaşlarına adeta abilik yaptı ve sahadaki liderliğiyle camiaya güven verdi.

ONANA, İNGİLTERE'Yİ SALLADI

Onana'nın Trabzonspor'daki ilk sınavı sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da büyük ses getirdi. Sosyal medyada futbolseverler, "8 kurtarışla maçın adamı, mağlup oldu ama kaleye gelen her şutu çıkardı" yorumlarını yaptı. GiveMeSport gibi hesaplar, başarılı eldivenin istatistiklerini paylaşarak övgülerde bulundu. Onana'nın 29 şutun sorumluluğunu üstlenmesi, 4 "uçan" kurtarışla rakip atakları savuşturması ve 1.63 gol engellemesiyle takımını ayakta tuttuğu vurgulandı. Yabancı basında da Onana'nın ilk sınavı geniş yer buldu. TalkSport ve ESPN gibi platformlar, "Üstün performans" yorumları yaparak Kamerunlu kalecinin Trabzonspor için kritik bir transfer olduğuna dikkat çekti.

