Doğan bombaladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe derbisine dair yaptığı açıklamalara destek verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise tepki gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı devam ederken hakem kararlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Genç'in paylaşımına destek veren Ertuğrul Doğan da "Maçtan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik" dedi ve şöyle devam etti:

2010-11 ŞAMPIYONU TRABZONSPOR'DUR

"Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-11 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010- 2011 şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."

KUPAMIZ ORADA OLDUĞU SÜRECE YÜZÜNÜZ GÜLMEYECEK

Başkan Ertuğrul Doğan'ın "2010- 11 şampiyonu Trabzonspor'dur" çıkışına, yine "kumpas ve FETÖ" ifadeleriyle cevap veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Doğan'dan bir yanıt daha geldi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik. Fenerbahçe başkanının ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-11 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' ifadeleri de muhatap olduğumuz 'zekaların' ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe'yi yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir.