2.01 isbasında

Trabzonspor'un bugünkü mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak.

Trabzonspor'un bugünkü mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak. Trabzonspor'da 2023-24'te gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçta 2 gol attı. Karadeniz devinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti. Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en skorer oyuncusu olmuştu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A ATTI

Onuachu, derbilerde de gol katkısı yaptı. Nijeryalı, 2023-24'te Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti. Bordo-mavili takımın golcüsü, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

EN SKORER OYUNCU

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 gol kaydeden Trabzonspor'da Onuachu, 2 gol ile skora en çok katkı veren isim oldu. Nijeryalı forveti birer golle Augusto ve Savic, takip etti.

29 MAÇTA 19 GOL

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 29 resmi karşılaşmada 19 gole imza attı. 2023-24 sezonunda ligde 21 maçta 15, Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 4 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı

