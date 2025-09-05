CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onuachu kasırgası

Onuachu kasırgası

Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında sezonun ilk haftalarında en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onuachu kasırgası
Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında sezonun ilk haftalarında en golcü başlangıcı yapan isim oldu. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibi, eski golcüsüyle güldü. Onuachu, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da takımının golünü kaydeden isim oldu. Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Fırtına, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 4 puan elde etti.
F.Bahçe'de flaş karar! İsmail Kartal...
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu Gürcistan-Türkiye maçına damgasını vurdu! İstatistikleri alt üst etti...
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
F.Bahçe'den Alaba sürprizi!
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dört dörtlük Ispartaspor Dört dörtlük Ispartaspor 00:31
Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! 23:59
Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! 23:59
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 23:59
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! 23:59
Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu 23:59
Daha Eski
Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 23:58
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 23:58
Bursa evinde farklı turladı! Bursa evinde farklı turladı! 23:58
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 23:58
Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... 23:58
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... 23:58