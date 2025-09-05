Onuachu kasırgası

Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında sezonun ilk haftalarında en golcü başlangıcı yapan isim oldu. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibi, eski golcüsüyle güldü. Onuachu, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da takımının golünü kaydeden isim oldu. Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Fırtına, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 4 puan elde etti.