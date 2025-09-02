Tekke ile kayıp yok

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk 4 haftayı 10 puanla kapatan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda kaybetmedi. Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 114 gündür mağlup olmadı ve özellikle son 12 lig maçında sadece 1 kez yenildi.

Öte yandan bordo-mavili takım, başarılı çalıştırıcı yönetiminde toplamda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 29 puan elde eden Karadeniz devi, 1.93'lük puan ortalaması tutturdu.