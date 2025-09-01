Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da file bekçisi Uğurcan Çakır'dan açıklama geldi. Başarılı kaleci, bordo mavili ekibe veda ettiği bir paylaşım yaptı.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil... Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim... Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük... Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmamı ısrar etti. Ancak gerçek olan şu ki; artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim. Biliyorum, kolay değil... Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum. Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak. Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim. Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu.

Sevgi ve saygılarımla, Uğurcan Çakır BABASI DA AÇIKLADI

Öte yandan, Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır bir televizyon programına konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Trabzonspor taraftarı, Uğurcan'ı çok seviyor. Kararına saygı duyacaklardır. Bir nesil onunla Trabzonspor'u sevdi. Kolay değil ama Uğurcan'ın daha büyük bir hayali vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştireceği için böyle bir karar aldı. Annesi de ağlıyor" ifadelerini kullandı.