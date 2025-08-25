Espanyol Mendy'yi istiyor

Fırtına'da Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için ayrılık çanları çalıyor. Sezonun ilk haftalarında henüz istediği süreyi alamayan Mendy için İspanya'dan ciddi bir ilgi var. Daha önce Fransa'da Nice kulübünün talip olduğu 25 yaşındaki yıldızın rotası bu kez İspanya'ya çevrilmiş durumda. Sevilla ve Real Betis'in de Mendy'nin şartlarını öğrenmek için Trabzonspor'un kapısını çaldığı bildirildi. Ancak araya sürpriz bir şekilde bir başma İspanyol ekibi Espanyol'un girdiği ve hızlı hareket ettiği kaydedildi. La Liga ekibinin, bordo-mavili yönetime bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ilettiği belirtildi.

