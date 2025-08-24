CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ | Batista Mendy'e La Liga kancası! Transfer formülü belli oldu

Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'e İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 00:45
Transfer döneminin bitimine günler kala Avrupa'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. La Liga ekiplerinden Espanyol, orta saha rotasyonunu geliştirmek adına harekete geçmiş durumda. Beşiktaş'tan Al-Musrati'yi listesine ekleyen Katalan ekip, Trabzonspor'dan Batista Mendy ile de ilgileniyor.

L'Equipe'in haberine göre Espanyol, Mendy için Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve görüşmeler bu opsiyonun bedeli üzerinde yoğunlaştı. Katalan kulübü, Mendy'i de transfere ikna etme çabası içerisinde.

Fransız oyuncu ile ilgilenen tek kulüp Espanyol değil. Sevilla ve Real Betis de 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına transfer görüşmelerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle 43 maça çıkan Mendy, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

