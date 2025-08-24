Trabzonspor 3'te 3 için sahaya çıkacak! İşte Fatih Tekke'nin Hesap.com Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig’de sezonu 2’de 2 ile açan Trabzonspor Antalyaspor’u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Trendyol Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanarak 6 puanla sezona giriş yapan Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Bordo-mavililer ilk 2 haftada Kocaelispor ve Kasımpaşa'yı yenerek sezona çok iyi başlamıştı. Fatih Tekke ve öğrencileri, taraftarları önünde Antalyaspor'u da devirip 9 puana ulaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, Antalyaspor mücadelesine kadroda bazı zorunlu değişikliklerle çıkacak. Sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda Felipe Augusto'nun forma giymeye devam etmesi bekleniyor. Augusto, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı getiren golü kaydetmişti. Öte yandan Oleksandr Zubkov'un da yeniden formasına kavuşması planlanıyor. Tekke'nin, form grafiği düşen Vişça'nın yerine Zubkov'u 11'de başlatacağı öğrenildi.

ANTALYASPOR FORMDA

Süper Lig'de 3. haftada Trabzonspor deplasmanına çıkacak Antalyaspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımı, ligin ilk 2 haftasında 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, ilk 2 haftada 3 gol atıp, kalesinde bir gol gördü.

59. KEZ RAKİPLER

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü maçla beraber Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

TEKKE'DEN ÖZEL UYARI

Teknik Direktör Fatih Tekke, Antalyaspor'la karşılaşacakları maç öncesi oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Tekke, ilk iki maçta alınan galibiyetlere rağmen bazı eksik ve hatalarının olduğunu, bunları düzeltmeleri gerektiğini vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, taraftarları önünde bir galibiyet daha alarak seriye devam etmelerinin de önemine değindi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor:

Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu

Antalyaspor: Abdullah, Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Kaluzinski, Abdülkadir, Güray, Storm, Cvancara

