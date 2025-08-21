Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Tekke, "Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey zaman isteyen bir şey. Şu ana kadar 5 ay oldu. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım" dedi.

TRABZONSPOR İÇİN

Çok çalıştıklarını kaydeden bordo-mavili teknik direktör, "En kaotik durumda geldik. Ve bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı. Yaşadığımız süreç de aynı. Bu sadece benim için de değil kendi evlatlarınıza, arkadaşlarınıza, değerleri anlamaya çalışmak önemli. Bu işin doğallığında beraber hareket edelim. Trabzonspor için bunlar. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı, zor. Ama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK OLABİLİR

Türk futbolunda sabır eksikliğine vurgu yapan Fatih Tekke, "Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu. İyi taraflarımız da var, eksik taraflarımız da var. Sağlığım bozulmazsa, Allah nasip ederse 1.5 yılı burada geçirebilirsek ki 5 ay geçirdik, çok şey yapmış olacağız. Beraber yapabiliriz. Sonuç ne olursa şampiyonluk da olabilir, zor ama yapabiliriz. Ama bu sadece hocayla olacak bir şey değil" dedi.

GENÇLERE YATIRIM

Transferde genç oyuncuları kadroya katmalarına ilişkin konuşan Teknik Direktör Fatih Tekke, şöyle konuştu: "Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto, 22 yaş altında. 2 sene bir arada oynadıklarını düşündüğünüzde takımın oyun kalitesi çok artacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bu harcamaları ve sürekliliğinin olmayacağını düşündüğünüzde iki sene sonra inşallah bu takımı kurduğumuz için dua ederler."

NWAKAEME'Yİ ÇOK SEVİYORUZ

Fatih Tekke, Nwakaeme ile ilgili konuşarak, "Anthony Nwakaeme Trabzonspor'u seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Takımımızda topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyunculardan. Sakatlandığı maçta da bunu gayet iyi yapıyordu. Kendisiyle sakatlandığı pozisyon öncesi konuştum. Kendisini oyundan alabileceğimi söylememe rağmen devam etmek istediğini ifade etti. Hep sahada olmak isteyen bir oyuncu. Sakatlığına çok üzüldük" görüşünü sundu.