Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavililer, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın tek golünü 75. dakikada Felipe Augusto kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 6'ya yükselterek lige ikide ikiyle başlamış oldu. Kasımpaşa ise henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa'nın ise Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma, rakibinin Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

57. dakikada Visca'nın sağ taraftan uzak direğe ortasında Savic, kafayla topu içeri çevirdi. Onuachu'nun sol ayağıyla kale alanı önünden vuruşunda meşin yuvarlak, kale önünde bulunan takım arkadaşı Folcarelli'nin eline çarptı.

75. dakikada Okay'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Zubkov'un ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direkten döndü. Pozisyonun devamında Augusto tek dokunuşla topu boş ağlara gönderdi. 0-1