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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke’ye yoğun ilgi

Fatih Tekke’ye yoğun ilgi

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo mavili kulübün 58'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Fatih Tekke’ye yoğun ilgi

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo mavili kulübün 58'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Taraftarlardan yoğun ilgi gören genç teknik adam, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki buluşmada, taraftarlar Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, alt yaş kategorilerindeki genç sporcular ise tecrübeli çalıştırıcıya transfer soruları yöneltti. Zaman zaman renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte taraftarlar, Tekke ile sohbet etme imkanı buldu.

KOŞMAYLER KOŞMAYLER

Teknik direktör Fatih Tekke, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi. Bordo mavili hoca, burada taraftarlarla birebir diyaloglara da girdi. Bir taraftarın Fatih Tekke'ye, "Biraz koşsunlar" demesi üzerine, şöyle bir diyalog yaşandı: Bir Trabzonspor taraftarı: "Biraz koşsunlar." Fatih Tekke: "Koşacaklar." koşmayiler, koşmayiler... Bir taraftar ise teknik direktör Fatih Tekke'yi yanağından öptükten sonra, "Yerim senin ballarını" diyerek sarıldı.

SAVAŞÇI RUHU GÖSTERİRİZ

Etkinli sonrası konuşan Fatih Tekke, Trabzonspor'a ve şehre olan aidiyetini vurgulayarak "Allah'a hamdolsun, bu camiaya ait bir şeyim. Burada forma giymek nasip oldu, bu mücadelenin içerisinde olmak nasip oldu. Çok mücadele ettik. Şu anda yine mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatımızı devam ettireceğiz, mücadeleye devam" dedi. Bordomavili camianın temel özelliğinin mücadele ve coşku olduğunu belirten Tekke, "Umarım o savaşçı ruhumuzu her an her maçta göstererek bu insanları mutlu ederiz " ifadelerini kullandı.

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