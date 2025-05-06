CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Minguzzi için adalet

Minguzzi için adalet

Trabzonsporlu taraftarlar, Ahmet Minguzzi için adalet çağrısında bulundu. Miguzzi ailesi de karşılaşmayı protokol tribününden izledi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Minguzzi için adalet

Trabzonsporlu taraftarlar, geçtiğiniz aylarda Kadıköy'de canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için adalet çağrısında bulundu. Kasımpaşa maçı öncesinde Taksim'de toplanan ve stada doğru yürüyen bordo-mavililer, hep bir ağızdan "Mattia Ahmet için adalet" sloganlarını attı. Bordo mavili taraftarlar, genç yaşta kaybedilen arkadaşlarının unutulmayacağını vurgularken, sorumluların gereken cezayı alması gerektiğini haykırdı. Tribüne de "Düşleri asi bordo loş mavi selam sana Ahmet Miguzzi" pankartını astı. Ayrıca Minguzzi ailesi de yönetimin davetiyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.

Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı?
G.Saray kasasını dolduracak! İşte o dev gelir
DİĞER
İspanya Arda Güler için ayağa kalktı! Muazzam performansı sonrası olay yaratan sözler…
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti! Ankara Gazze'de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
F.Bahçe'ye Mourinho külfeti!
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho açıklaması! 01:04
Mahmut Uslu: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi! Mahmut Uslu: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi! 01:04
Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! 01:04
Tekke'den Uğurcan ve Savic açıklaması! "G.Saray'a karşı..." Tekke'den Uğurcan ve Savic açıklaması! "G.Saray'a karşı..." 01:04
Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı! Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı! 01:04
Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! 01:04
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Jesus gibi... F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Jesus gibi... 01:04
Amrabat'a sürpriz talip! Amrabat'a sürpriz talip! 01:04
F.Bahçe'den Sane hamlesi! F.Bahçe'den Sane hamlesi! 01:04
Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! 01:04
G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! 01:04
Necip Uysal’dan fair-play dersi! Necip Uysal’dan fair-play dersi! 01:04