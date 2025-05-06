Trabzonsporlu taraftarlar, geçtiğiniz aylarda Kadıköy'de canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için adalet çağrısında bulundu. Kasımpaşa maçı öncesinde Taksim'de toplanan ve stada doğru yürüyen bordo-mavililer, hep bir ağızdan "Mattia Ahmet için adalet" sloganlarını attı. Bordo mavili taraftarlar, genç yaşta kaybedilen arkadaşlarının unutulmayacağını vurgularken, sorumluların gereken cezayı alması gerektiğini haykırdı. Tribüne de "Düşleri asi bordo loş mavi selam sana Ahmet Miguzzi" pankartını astı. Ayrıca Minguzzi ailesi de yönetimin davetiyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.