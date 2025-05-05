Kasımpaşa-Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde ve kupada oynadığı son 4 maçı kazanarak önemli bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında da başarısını sürdürmeyi amaçlıyor. 45 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor ligin bitimine 5 hafta kala hata yapmak istemezken, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak ediliyor. Fırtına'da önemli eksikler bulunurken, Banza ve Zubkov gibi isimlerin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Burak Yılmaz ile etkili bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa ise Karadeniz temsilcisine karşı puan ya da puanlar almayı hedefliyor. 42 puanla 11. sırada bulunan İstanbul ekibi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Andreas, Jhon, Kamil, Yasin, Kevin, Cafu, Fall, Haris, Aytaç, Morta, Nuno.

Trabzonspor: Taha, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 5 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZLER ZUBKOV'DA OLACAK

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve kısa süre içerisinde performansıyla büyük beğeni toplayan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile katkı sağlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yaparak 3 puanın mimarlarından biri olan 28 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa maçına da ilk 11'de başlıyor. Kritik maçta nasıl mücadele edeceği heyecanla beklenen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor formasıyla 14 maçta süre bulurken, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN KASIMPAŞA'YA ÜSTÜNLÜK

Bu maçla beraber Trabzonspor ve Kasımpasa, 32. kez karsılaşacak. Iki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, 9 kez de beraberlik yasandı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de baslayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karsılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

FIRTINA'DA HEDEF GALİBİYET

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maç üst üste kazanmak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer en son 2021-2022 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi elde etti. Bu sezon ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve ilk deplasman galibiyeti Fatih Tekke ile geldi.

UĞURCAN VE SAVIC KADRODA YOK

Sakatlıkları olan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic ile kart cezalısı Malheiro, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Uğurcan Çakır'ın MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Stefan Savic'te ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir" dedi.

KASIMPAŞA MAÇINDA TAHA KALEDE

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Kasımpaşa deplasmanında Muhammet Taha Tepe forma giyiyor. Kaleci Taha bu sezon ligde hiç süre almazken Türkiye Kupası'nda 1 maçta 90 dakika süre aldı. Uğurcan Çakır da ligde 31 maçın tamamında 90 dakika oynadı.

BANZA TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Fırtına'nın Kasımpasa karsısındaki en önemli gol ayakları kuskusuz Simon Banza ve Oleksandr Zubkov olacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 19 gole imza atan Banza, bir gol daha atması halinde Trabzonspor tarihinde bir sezonda 20 gole ulasan üçüncü yabancı futbolcu olarak adını yazdıracak. Bu hedefle Kasımpaşa karsısına çıkmaya hazırlanan golcü oyuncu, önemli bir basarıya daha imza atmak istiyor.

FATİH TEKKE İLE BURAK YILMAZ KARŞI KARŞIYA

Kasımpaşa-Trabzonspor maçında, bordo- mavili formayla gol krallığı yasamış iki eski yıldız, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz karsı karsıya gelecek. Daha önce Alanyaspor'un basındaki Tekke, Yılmaz'ın çalıstırdığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etmişti. Fatih Tekke simdi ise Trabzonspor'un basında benzer bir başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Sahadaki oyuncular kadar, kulübedeki bu taktik rekabet de ilgi çekiyor.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Murat Temel ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR hakemi Portekizli Fabio Melo oldu. AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev yapacak.