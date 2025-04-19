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Haberler Trabzonspor Adana Demirspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, deplasmanda 1-0 galip geldi. İşte mücadelenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 18:12
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Adana Demirspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. haftasında devam etti. Fatih Tekke yönetiminde Adana Demirspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bordo-mavililerin tek golü dakika 45'te Simon Banza'dan geldi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da topu filelerle buluşturmayı başaramazken sahadan 3 puanla ayrılan taraf ilk yarıda buldukları tek gol ile Fatih Tekke'nin öğrencileri oldu.

Fırtına, bu sezon deplasmanda 2. galibiyetini alarak 42 puana yükseldi.

BANZA TAKİPTE

Karadeniz devinin Demokratik Kongolu yıldızı Banza, bu gol ile birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 18'e yükseltti ve gol krallığı yarışındaki iddialı takibini sürdürdü.

Banza, Victor Osimhen (21) ve Krzysztof Piatek'in (19) ardından yarışta 3. sırada yer alıyor.

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