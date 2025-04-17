CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 12 maçta 28 puan aldı

12 maçta 28 puan aldı

Fırtına, gol yemediği 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak 28 puan topladı. 39 puanı bulunan Karadeniz devi, puanların büyük bölümünü söz konusu periyotta elde etti. Trabzonspor, ligde F.Bahçe ile aynı sayıda (12) maçta kalesini kapadı. Bordo-mavili takım, 9 karşılaşmada gol yemeyen Beşiktaş'tan 3, 10 mücadelede kalesinde gol görmeyen lider G.Saray'dan da 2 maç fazla kalesini kapattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
12 maçta 28 puan aldı
Fırtına, gol yemediği 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak 28 puan topladı. 39 puanı bulunan Karadeniz devi, puanların büyük bölümünü söz konusu periyotta elde etti. Trabzonspor, ligde F.Bahçe ile aynı sayıda (12) maçta kalesini kapadı. Bordo-mavili takım, 9 karşılaşmada gol yemeyen Beşiktaş'tan 3, 10 mücadelede kalesinde gol görmeyen lider G.Saray'dan da 2 maç fazla kalesini kapattı.
Berke'den flaş karar! G.Saray...
F.Bahçe'de En Nesyri planı!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Inter, Bayern Münih'i devirdi! Real Madrid, Arsenal karşısında bu kez başaramadı...
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
F.Bahçe'den Chiesa bombası!
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:24
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:21
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 00:21
F.Bahçe'de En Nesyri planı! F.Bahçe'de En Nesyri planı! 00:21
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" 00:21
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 00:21
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 00:21
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı 00:21
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 00:21
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 00:21
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 00:20