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12 maçta 28 puan aldı
Fırtına, gol yemediği 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak 28 puan topladı. 39 puanı bulunan Karadeniz devi, puanların büyük bölümünü söz konusu periyotta elde etti. Trabzonspor, ligde F.Bahçe ile aynı sayıda (12) maçta kalesini kapadı. Bordo-mavili takım, 9 karşılaşmada gol yemeyen Beşiktaş'tan 3, 10 mücadelede kalesinde gol görmeyen lider G.Saray'dan da 2 maç fazla kalesini kapattı.
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