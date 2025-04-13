Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor-Çaykur Rizespor ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 4-1 kaybeden bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde ise hata yapmak istemiyor. Son 2 haftayı kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puan alarak lig sıralamasında rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 14. sıraya kadar gerileyen Rizespor ise zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor. İlhan Palut yönetiminde kritik mücadeleye hazırlanan yeşil-mavililer, bir an önce üst sıralara çıkmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Ozan, Nwakaeme, Dragus, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Ali Sowe, Akintola

TRABZONSPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Karadeniz derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 36 puanla 12. sırada yer alan bordo-mavililer, Rizespor'u mağlup edip üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde mücadeleye hazırlanan Fırtına, iç saha avantajını kullanmayı ve hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor.

BORDO-MAVİLİLERDE 5 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da bugün Çaykur Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

TRABZONSPOR'DAN RİZESPOR'A ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Çaykur Rize bugün ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü var. 9 karşılaşmada ise berabere bitti. Bu periyotta Fırtına 90, Rizespor 43 gol attı.

FATİH TEKKE'NİN RİZESPOR KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerinde Rize'ye karşı 3 kez sahaya çıkan Fatih Tekke, bu maçların 2'ni kazanırken, 1 de beraberlik aldı. Trabzonspor'un başında ilk Karadeniz derbisine çıkacak olan 47 yaşındaki hoca, seriyi sürdürmek istiyor.

Fatih Tekke, Çaykur Rize'nin hocası İlhan Palut'a karşı da üstün. İki teknik adam arasında Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 5 maçta Fatih Tekke 3 galibiyet alırken, 2 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN SERİ

İki takım arasında oynanan son dönemdeki maçlarda Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Yeşil-mavili takım, 2021-22 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24'te deplasmanda 3-2, evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

SON MAÇ FARKLI BİTTİ

Trabzonspor, son dönemde sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Rize karşısında galip gelmeyi başardı. İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan mücadeleyi bordo mavililer, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti.

TRABZONSPOR-RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Rizespor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.