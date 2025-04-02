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Haberler Trabzonspor Trabzonspor gözünü kupaya dikti! İşte Sipay Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor gözünü kupaya dikti! İşte Sipay Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Fırtına’nın hedefi 10. kez kupayı müzesine götürmek. İşte Fatih Tekke'nin muhtemel ilk 11 kararı... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor gözünü kupaya dikti! İşte Sipay Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor. Turu geçen takım, Beşiktaş- Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor. Fırtına, geçtiğimiz sene finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

DOKUZ DEFA KAZANDI

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek kupayı alan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR-SİPAY BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Vişça, Ozan, Zubkov, Banza

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Üzeyir, Mohammed, Ali, Cenk, Erkan, Bardhi, Fredy, Brazao, Puşcaş

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