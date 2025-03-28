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Haberler Trabzonspor Göztepe ve Trabzonspor'dan film tadında paylaşımlar!

Göztepe ve Trabzonspor'dan film tadında paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek Göztepe ve Trabzonspor, sosyal medya kanallarından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. İşte o videolar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:06
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Göztepe ve Trabzonspor'dan film tadında paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçları ile devam ediyor. 29 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Göztepe maçı öncesi iki takım, film tadında paylaşımlarda bulundu.

Birbiri ardına gelen paylaşımlarda önce İzmir ekibi 'Biz geldik Kuzeyin Kralı' dedi. Ardından bordo mavili kulüp, 'Hoş geldin Asırlık Çınar' diyerek yanıt verdi.

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