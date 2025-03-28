Göztepe ve Trabzonspor'dan film tadında paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçları ile devam ediyor. 29 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Göztepe maçı öncesi iki takım, film tadında paylaşımlarda bulundu.

Birbiri ardına gelen paylaşımlarda önce İzmir ekibi 'Biz geldik Kuzeyin Kralı' dedi. Ardından bordo mavili kulüp, 'Hoş geldin Asırlık Çınar' diyerek yanıt verdi.

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