Goller yabancılardan

Karadeniz devi, ligde şu ana kadar çıktığı 26 maçta 43 kez fileleri sarstı. Bu periyotta yabancı futbolcular 37 gole imza atarak toplam gollerin yaklaşık % 86.05'ini atmış oldu, Bu istatistik, Trabzonspor'un hücum gücünde yabancı oyuncuların önemli bir rol oynuyor. Yerliler ise 6 golle yüzde 13.95'te kaldı.

14 OYUNCU FİLELERİ SARSTI

Fırtına'da bu sezon 14 futbolcu fileleri sarstı. 43 golde 11 yabancı oyuncunun imzası bulunurken, yerlilerden ise 3 isim golle tanıştı. Trabzonspor'un hücum gücünde yabancı oyuncular ağırlıkta ama yerlilerin de katkı sağladığı görülüyor.

EN SKORERİ BANZA

Takımın en skorer ismi 17 golle Banza. 28 yaşındaki forvet, takımın gollerinin yüzde 40'ına imzasını koydu. Banza'yı 4'er golle Cham, Malheiro ve Vişça takip etti. Lundstram 2; Mendy, Batagov, Draguş, Nwakaeme, Zubkov ve takım dan ayrılan Denswill 1'er gol attı.

FRANSA'YI SALLADI

Bordo mavili takımın Başakşehir'i 3-0 yendiği karşılaşmada son golü kaydeden Batista Mendy, haftanın en iyi Fransız oyuncuları 11'ine seçildi. Ne var ki, Avrupa'nın en prestijli spor medyalarından biri olan L'Equipe büyük bir hata yaparak Mendy'yi Başakşehir logosuyla paylaştı.

OZAN TUFAN ZİRVEDE

Karadeniz devinde 43 golün 6'ı yerli oyuncularından geldi. Ozan Tufan kez fileleri sarsarken yerlilerin en etkili ismi oldu. Diğer iki gole Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Umut Bozok attı.

TEKLİC PARLIYOR

Karadeniz devinin 2023'te Varazdin'den transfer ettiği orta saha Tonio Teklic, kiralık gönderildiği Erzurum'da şov yapıyor. 25 maçta 3 gol, 7 asist ile toplamda 10 gole doğrudan katkı sağlayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, takımın kilit isimlerinden biri oldu.

GÖKTAN ŞOV YAPTI

Karagümrük'e kiralanan 22 yaşındaki 10 numara Göktan Gürpüz, takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri oldu. 27 maçta 5 gol, 6 asist yaparak toplam 11 gole katkı sağladı. Oyun zekası ve pas yeteneğiyle takımında öne çıkmayı başardı.

2-3 HAFTA YOK

Başakşehir ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen ile ilgli açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. 27 yaşındaki stoperin 2-3 hafta forma giyemeceği dile getiriliyor.