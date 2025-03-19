  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Goller yabancılardan

Goller yabancılardan

Karadeniz devi, ligde şu ana kadar çıktığı 26 maçta 43 kez fileleri sarstı. Bu periyotta yabancı futbolcular 37 gole imza atarak toplam gollerin yaklaşık % 86.05'ini atmış oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Goller yabancılardan

Karadeniz devi, ligde şu ana kadar çıktığı 26 maçta 43 kez fileleri sarstı. Bu periyotta yabancı futbolcular 37 gole imza atarak toplam gollerin yaklaşık % 86.05'ini atmış oldu, Bu istatistik, Trabzonspor'un hücum gücünde yabancı oyuncuların önemli bir rol oynuyor. Yerliler ise 6 golle yüzde 13.95'te kaldı.

14 OYUNCU FİLELERİ SARSTI

Fırtına'da bu sezon 14 futbolcu fileleri sarstı. 43 golde 11 yabancı oyuncunun imzası bulunurken, yerlilerden ise 3 isim golle tanıştı. Trabzonspor'un hücum gücünde yabancı oyuncular ağırlıkta ama yerlilerin de katkı sağladığı görülüyor.

EN SKORERİ BANZA

Takımın en skorer ismi 17 golle Banza. 28 yaşındaki forvet, takımın gollerinin yüzde 40'ına imzasını koydu. Banza'yı 4'er golle Cham, Malheiro ve Vişça takip etti. Lundstram 2; Mendy, Batagov, Draguş, Nwakaeme, Zubkov ve takım dan ayrılan Denswill 1'er gol attı.

FRANSA'YI SALLADI

Bordo mavili takımın Başakşehir'i 3-0 yendiği karşılaşmada son golü kaydeden Batista Mendy, haftanın en iyi Fransız oyuncuları 11'ine seçildi. Ne var ki, Avrupa'nın en prestijli spor medyalarından biri olan L'Equipe büyük bir hata yaparak Mendy'yi Başakşehir logosuyla paylaştı.

OZAN TUFAN ZİRVEDE

Karadeniz devinde 43 golün 6'ı yerli oyuncularından geldi. Ozan Tufan kez fileleri sarsarken yerlilerin en etkili ismi oldu. Diğer iki gole Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Umut Bozok attı.

TEKLİC PARLIYOR

Karadeniz devinin 2023'te Varazdin'den transfer ettiği orta saha Tonio Teklic, kiralık gönderildiği Erzurum'da şov yapıyor. 25 maçta 3 gol, 7 asist ile toplamda 10 gole doğrudan katkı sağlayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, takımın kilit isimlerinden biri oldu.

GÖKTAN ŞOV YAPTI

Karagümrük'e kiralanan 22 yaşındaki 10 numara Göktan Gürpüz, takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri oldu. 27 maçta 5 gol, 6 asist yaparak toplam 11 gole katkı sağladı. Oyun zekası ve pas yeteneğiyle takımında öne çıkmayı başardı.

2-3 HAFTA YOK

Başakşehir ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen ile ilgli açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. 27 yaşındaki stoperin 2-3 hafta forma giyemeceği dile getiriliyor.

G.Saray'da Osimhen seferberliği!
F.Bahçe'den scout transferi!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...
Son dakika: İBB’ye 2 ayrı soruşturma! Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında gözaltı kararı
G.Saray'da transfere Osimhen referansı!
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... 23:51
F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! 23:51
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti 23:51
Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Osimhen'in geleceği için kritik tarih! 23:51
Daha Eski
Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrılıyor! 23:50
Talisca beklentilerin altında kaldı! Talisca beklentilerin altında kaldı! 23:50
Dev derbiyi kim yönetecek? Dev derbiyi kim yönetecek? 23:50
Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! 23:50
G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 23:50
G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 23:51