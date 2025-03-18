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Trabzonspor'a Onuachu müjdesi!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla cıktığı 25 macta 17 gol atan ve 4 de asist yapan Paul Onuachu hakkında Southampton'dan beklenmedik bir karar cıktı. İşte o gelişme... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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Trabzonspor'a Onuachu müjdesi!

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İngiltere Premier League'de 9 puanla son sırada yer alan Southampton, Nijeryalı golcunun sozleşme yenileme goruşmelerini suresiz olarak durdurdu. Africafoot'un haberine gore kırmızı beyazlılar sezon bitimine kadar bu konuda herhangi bir adım atmayacak. Kulup yetkilileri, Championship'e duşmeleri halinde tecrubeli bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planladıklarını vurguladı. Bu cercevede Onuachu ile yapılan yeni kontrat goruşmelerinin de durdurulduğu ifade ediliyor. Bu sezon 19 macta 3 gol atan 30 yaşındaki golcunun kontratı 2026'ya kadar sürüyor.

3 YILLIK KONTRAT RİSKE GİRDİ

Southampton, oyuncunun kontratını üç yıl daha uzatmayı ve maaşında iyileştirme yapmayı hedefliyordu. 2.01 boyundaki yıldızın menajerlik şirketi CMG Sports'un bir yetkilisi, kulüpten bilgilendirme aldıklarını doğrulayarak şu açıklamada bulundu: "Southampton, cuma günü bizimle iletişime geçti ve Onuachu'nun sözleşme yenileme görüşmelerinin sezon sonuna kadar askıya alındığını belirtti. Kulüp, Premier League'deki durumunu netleştirmeden herhangi bir karar almak istemiyor. Bu gelişme bizim için hayal kırıklığı yaratsa da alınan karara saygı duyuyoruz." Bu gelişme Trabzonsporlu taraftarları da heyecanlandırırken sezon sonunda yeniden Onuachu için hamle yapılması bekleniyor

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