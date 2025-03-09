Biz zoru severiz

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde önce Juventus, ardından Atalanta'yı eleyerek tarih yazmıştı. Bordo mavilililer, çeyrek finalde 1 Nisan Salı günü saat 19.00'da yine bir İtalyan ekibi İnter ile karşılaşacak. Kendi yaş grubunun Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen turnuvada kupa bekliyoruz. İnter'in kadrosuna bakıldığında 875 bin euro'ya Slovenya'nın Domzale takımından transfer edilen Luka Topalovic dikkat çekiyor. İtalya U19 Ligi'nde 22 maçta 7 gol atan ve 4 asist yapan 1.87 boyundaki orta saha, Gençlik Ligi'nde de 8 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı. Takımın bir başka yıldızı ise Almanların kendi saflarına çekmeye çalıştığı Milano doğumlu çifte pasaportlu merkez orta saha Thomas Berenbruch. İtalya doğumlu olmasına rağmen Venezuela Milli Takımı'na gitmeye hazırlanan sol kanat Daniele Quieto da son derece önemli bir isim.

INTER LİGDE İKİNCİ SIRADA

Inter'in genç takımının kaptanı Yunan stoper Christos Alexiou, Gana pasaportu da olan sağ bek Mike Aidoo, İspanyol stoper Alex Perez, Kolombiyalı orta saha Dilan Zarate ve Karadağlı orta saha Andrija Vukoje de potansiyeli yüksek oyuncular. İnter U19, Roma'mın ardından ikinci sırada. 10 kez İtalya'da gençler liginde şampiyonluk yaşadı. Daha önce elediğimiz Juventus 5, Atalanta ise 16. sırada.