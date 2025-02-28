  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına evinde sert esiyor! İşte umutlandıran iç saha tablosu

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına evinde sert esiyor! İşte umutlandıran iç saha tablosu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig’de evinde oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Fırtına, kupada 2’de 2 yaparken ligde de 32 puanın 27’sini iç sahada kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına evinde sert esiyor! İşte umutlandıran iç saha tablosu

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor, Papara Park'ta rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı son 7 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Karadeniz devi, Süper Lig'de sırasıyla Bodrum FK'yı 1-0, Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Eyüpspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup ederken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u da 5-2 yenmesini bildi.

SON 7 MAÇTA 22 GOL

Fırtına, Papara Park'ta oynadığı son 7 maçta rakiplerine 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu arada Trabzonspor, ligde kazandığı 32 puanın 27'sini iç sahada elde etti. Deplasmanda tarihinin en kötü dönemini yaşayan bordo-mavili ekip, buna karşın içeride son dönemlerin en iyi grafiklerinden birini sergiledi. Öte yandan Fırtına; 2024-25'te evinde 3 kulvarda 17 resmi maça çıkarken, 11 galibiyet, 2 yenilgi ve 4 beraberlik.

F.Bahçe'de Kostic için flaş karar!
G.Saray'da rota Belçika hedef iki isim!
DİĞER
Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
G.Saray'a İlkay müjdesi!
Mourinho hangi maçlarda cezalı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho hangi maçlarda cezalı? Mourinho hangi maçlarda cezalı? 01:13
PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... 01:13
Buruk: Bizim için en büyük korku... Buruk: Bizim için en büyük korku... 01:13
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 01:13
G.Saray çeyrek finalde! G.Saray çeyrek finalde! 01:13
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! 01:13
Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! 01:13
Ümraniye'de gol sesi yok! Ümraniye'de gol sesi yok! 01:13
Foti'den yabancı hakem sözleri! Foti'den yabancı hakem sözleri! 01:13
F.Bahçe çeyrek finalde! F.Bahçe çeyrek finalde! 01:13
Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyet yetmedi! Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyet yetmedi! 01:13