TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına evinde sert esiyor! İşte umutlandıran iç saha tablosu

Trabzonspor, Papara Park'ta rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı son 7 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Karadeniz devi, Süper Lig'de sırasıyla Bodrum FK'yı 1-0, Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Eyüpspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup ederken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u da 5-2 yenmesini bildi.

SON 7 MAÇTA 22 GOL

Fırtına, Papara Park'ta oynadığı son 7 maçta rakiplerine 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu arada Trabzonspor, ligde kazandığı 32 puanın 27'sini iç sahada elde etti. Deplasmanda tarihinin en kötü dönemini yaşayan bordo-mavili ekip, buna karşın içeride son dönemlerin en iyi grafiklerinden birini sergiledi. Öte yandan Fırtına; 2024-25'te evinde 3 kulvarda 17 resmi maça çıkarken, 11 galibiyet, 2 yenilgi ve 4 beraberlik.