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Avrupa kulüpleri takipte
Trabzonspor'un genç yıldızları, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından izleniyor. Ukrayna Milli Takımı'nda da görev yapan Sikan ve Batagov, Avrupa'nın beş büyük liginde gözlem altında. Aynı zamanda 23 yaşındaki Malheiro, başta kendi ülkesi Portekiz olmak üzere Avrupa'nın farklı liglerinden kulüpler tarafından takip ediliyor. Bordo-mavililer, bu oyuncuların ilerleyen yıllarda Avrupa'ya transfer olması durumunda önemli bonservis gelirleri elde edebilir.
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