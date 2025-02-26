Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Şenol Güneş'in Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de rotasını 4. sıra olarak belirleyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde. Bordo-mavililerde ana hedef ise Ziraat Türkiye Kupası. Önümüzdeki sezon mutlaka Avrupa'da yer almak isteyen Karadeniz devi, bunun en kestirme yolu olarak kupayı görüyor. Bugün gruptaki son maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fırtına'da, teknik direktör Şenol Güneş galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Gaziantep FK'yı 3-2 yenen ve ligde evindeki son 5 maçın 5'ini de kazanan Trabzonspor, Papara Park Stadı'ndaki seriyi bugün de devam ettirmek amacında.

SERT ŞEKILDE ELEŞTIRDI

Oyuncularıyla toplantı yapan Şenol Günes,̧ "Telafisi olmayan bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Sahamızdaki seriyi kupada da sürdürmeliyiz. Herkesten yüksek konsantrasyon istiyorum. Sonuna kadar savaşmamız gerekiyor" uyarısı yaptı. Bordo mavili hoca, Gaziantep maçında 3-0'ı yakaladıktan sonra kupa mücadelesini düşünerek Banza ve Savic başta olmak üzere kilit yıldızlarını kenara almıştı. Fakat devamında skor 3-2'ye gelmişti. Son 15 dakikalık bölümde sergilenen oyun nedeniyle takıma sert uyarılarda bulunan Güneş, bugün ideal 11'le başlayacak.

FIRTINA ÖNDE: 27-9

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 45 maça çıktı. Söz konusu maçların 27'sini bordo-mavililer, 9'nu ise Rizespor kazandı. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu kez kupada kozlarını paylaşacaklar.

9 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fırtına, kupada 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fener bahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

16 DEFA FİNAL OYNADI

Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybetmişti. Fırtına, bugüne kadar kupada 16 kez final oynadı.

FIRTINA A SPOR'DA

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

NASIL TUR ATLAR?

Bordo mavililer, kazanırsa çeyrek final biletini alacak. Beraberlik halinde ise Alanyaspor ve Karagümrük'ün alacağı sonuçlara göre Trabzonspor ilk 2 dışında kalıp, kupadan elenebilir. Karadeniz devi bu yıl kupayı hedefliyor.

ÖMÜR İLKİ YAŞAYACAK

Çaykur Rizespor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'a karşı ilk kez rakip olarak sahaya çıkacak. Ömür, uzun yıllar top koşturduğu bordo mavili takımdan Hull City'ye gitmiş ve devre arasında mavi-yeşilli takıma gelmişti.

RİZE MAÇINA İLGİ BÜYÜK

Gazıantep Futbol Kulübü maçında Papara Park'ın tribünlerinde yaklaşık 4 bin 500 taraftar vardı. Bu, sezonun en düşük seyircisi olarak kayıtlara geçti. Ancak, Çaykur Rizespor karşılaşmasına olan ilgi çok fazla. Tribünlerde 20 bin taraftarın olması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Vişça, Zukbov, Sikan, Banza

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Samet, Hojer, Taha, Berkay, Abdülkadir, Akintola, Mithat, Ali Sowe, Olawoyin