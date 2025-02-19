Uğurcan tarihe geçti

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. 28 yaşındaki eldiven, bordo- mavili takımla 600'ün üzerinde maçta görev alan Şenol Güneş'in ardından 274 müsabakayla Trabzonspor formasını en fazla giyen ikinci kaleci konumunda bulunuyor. 2014 yılında A takıma yükselen Çakır, 10 yılı aşkın süredir Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıyor. Hem saha içindeki liderliği hem de kulübe olan bağlılığıyla dikkat çeken 1.91 boyundaki futbolcu, şimdiden kulüp tarihine adını yazdırmayı başarmış durumda.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDINDAN 2. SIRADA

Şenol Güneş, futbolculuk döneminde bordo-mavili takımın kalesini 15 sezon korudu ve 600'ün üzerinde maça çıktı. Güneş, şampiyonluklarla birlikte birçok kupa kaldırdı. Uğurcan Çakır da Şenol Güneş'in izinde ilerliyor. 274 müsabakada görev alan başarılı eldiven, Güneş'in ardından en çok forma giyen kaleci oldu. Çakır'ı, Onur Recep Kıvrak 251 mücadeleyle takip etti.

ŞENOL HOCA KONUŞACAK

Bordo mavililerin hocası Şenol Güneş bugün saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, Uğurcan Çakır'a gösterilen tepkiler nedeniyle TFF'yi göreve çağırmıştı. Güneş'in açıklamaları merakla bekleniyor.