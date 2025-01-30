Başarı için buradayım

Karadeniz devinin Shakhtar Donetsk'ten aldığı Danylo Sikan, dün idman öncesi basın toplantısı düzenledi. 23 yaşındaki Ukraynalı, "Tabii ki gol atmak, asist yapmak, takımımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Umuyorum takımımla birlikte çok büyük başarılar kazanacağız. Asıl hedefim bu dedi. Trabzonspor'da önemli santrfor oyuncularının forma giydiğini hatırlatan Danylo Sikan, "Umuyorum ben de onlardan daha iyi santrfor performansı gösterebilirim. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Benim için öncelik takımımın kazanması. Takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de kendimi başarılı görmem" diye konuştu.

KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM

Sikan, Türkiye'de ligin iyi ve kaliteli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Tabii ki takip ediyordum. İyi ve kaliteli lig olduğunu biliyorum. Benim görüşüme göre dünyadaki en iyi 10 ligden bir tanesi. Hırslı, iyi takımların olduğu bir lig. Ben de kendimi burada daha iyi oyuncu haline getirebilirim. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi bu. Geldiğim şehir futbol şehri, geldiğim ülke futbol ülkesi, ligin iyi kaliteli büyük takımlardan oluşan iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimi geliştirmek istiyorum."

UMARIM ZUBKOV GELİR

Sikan, bordo- mavili kulübün kadrosuna katmaya çalıştığı bir diğer Ukraynalı oyuncu Zubkov'a ilişkin, "Çok fazla bir şey bilmiyorum. Umuyorum bu transfer periyodunda da transfer olumlu bir şekilde sonlanacak. İyi bir oyuncu olduğu için de beraber tekrar oynama fırsatı bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İSİMLER DEĞİL TAKIM OYNAR

Ukraynalı oyuncu, bordo- mavili takımın rakiplerinde önemli santrfor oyuncuları bulunmasına ilişkin soru üzerine, "Büyük isimli futbolculara sahip olduklarını biliyorum ama sahada isimler değil takım oynar. İyi bir takıma sahip olduğunuzda başarılı olan taraf siz olursunuz. Biz de bunu yapmaya çalışacağız takım olarak" yanıtı verdi.

KALİTELİ FORVET İYİDİR!

Banza'nın çok gol attığını ve takıma önemli katkılar sunduğunu daha önce söylediğini anımsatan Sikan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Antrenmanlarda bunu yakından görme, tanıklık etme şansım oldu. Zaten antrenmanlara çıktığımızda ceza sahasında ne kadar başarılı santrfor olduğunu, bitirici olduğunu ben de bizzat görmüş oldum. Santrfor futbolcularımızın iyi ve kaliteli olması benim adıma da önemli. Benim de daha iyiye gidebilmek adına bir şeyler çıkarmama yardımcı oluyor. Onlarla beraber olmak benim adıma da iyi bir durum."

STOPERDE VE KALEDE BİLE OYNAYABİLİRİM

Sikan, santrfor oynamayı isteyen bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Eğer hocamızın ya da takımın bana sol kanatta, sağ kanatta, stoper, kaleci pozisyonunda ihtiyacı varsa ben olabilecek her pozisyonda oynamaya hazır olan oyuncuyum. Önemli olan benim nerede oynadığım değil, takımımızın 3 puan alması, galip gelmesi. Hocamızın, taraftarlarımızın veya takımın nerede ihtiyacı varsa ben orada oynamaya hazırım" ifadesini kullandı.

İLK İÇ MAÇINI BEKLİYORUM!

Trabzonspor taraftarlarıyla ilgili videolar izlediğini belirten Sikan, "Takımı nasıl desteklediklerinin farkındayım. Ben de taraftarlarımızın 90 dakika boyuncu her saniye kendi gözlerimle görmek, buna şahit olmak için sabırsızlanıyorum. Ben de sahamızda ilk maçımızı bekliyorum" diye konuştu.

UMARIM SAVAŞ BİTER

Ukrayna'da şu an savaş olduğunu hatırlatan Sikan, "Umuyorum Rusya ile olan bu savaş bir an önce bitecek, barış huzur ortamı bulunacak. Sadece Trabzon'a değil, Türkiye'ye, Avrupa'ya altyapıdan genç sporcular gitti. Tabii ki onların burada ağırlanması, burada olması benim açımdan önemli" dedi.