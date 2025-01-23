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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, sözleşme imzaladığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan ile 57 yıllık tarihindeki 191. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:40
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Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

Ara transferde dün Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı kente getirerek 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne dek 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transferi gerçekleştirdi.

6. UKRAYNALI OYUNCU

Trabzonspor, Sikan ile birlikte 6. kez Ukraynalı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi, daha önce Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko ve Arseniy Batagov ile sözleşme yaptı.

Bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda şu anda Arseniy Batagov ve Danylo Sikan olmak üzere 2 Ukraynalı oyuncu bulunuyor.

DOĞAN DÖNEMİNDEKİ 21 YABANCI OYUNCU

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 21 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meniuer, Nwakaeme (ikinci kez), Dragus, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza ve Sikan kadroya katıldı.

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