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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Danylo Sikan ile anlaştı!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Danylo Sikan ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Danylo Sikan ile anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 23:00
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Danylo Sikan ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre Bordo-mavililerin son olarak Shakhtar Donetsk formasını terleten Ukraynalı golcü Danylo Sikan ile anlaştığı öğrenildi.

23 yaşındaki oyuncu Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

BU SEZON 4 GOL ATIP 1 DE ASİST YAPTI

Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, bu sezon Shaktar formasıyla bu sezon toplamda 18 maçta görev aldı. Bu maçlarda 940 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

23 yaşında potansiyelli bir oyuncu olarak görülen Sikan, Almanyada Hansa Rostock takımında da kiralık bir dönem geçirdi.

Sikan, geçen sezon da Shakhtar formasıyla 42 maçta 2 bin 868 dakika süre aldı. Oyuncu bu maçlarda 16 gol atıp 5 de asist yaptı.

Ukraynalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

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