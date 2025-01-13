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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a İskoç sol bek! Sözleşmesi sona eriyor

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a İskoç sol bek! Sözleşmesi sona eriyor

Bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmak istiyor, Celtic’ten Taylor ismi öne çıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a İskoç sol bek! Sözleşmesi sona eriyor

Fırtına'da sol bek mevkiisi için sürpriz bir isim öne çıktı. İskoçya'da yayın yapan Daily Record'un haberine göre, Trabzonspor'un Celtic'te oynayan Greg Taylor'u istediği vurgulandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Taylor için bordomavililerin devreye girdiği aktarıldı. 27 yaşındaki sol bek için en ciddi adayın Trabzonspor olduğu dile getirildi. Deneyimli yıldızın da transfere sıcak bakabileceği aktarıldı. Bu sezon Celtic'te 26 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1 gol attı, 5 asist yaptı. Greg Taylor, 2019'dan beri Celtic'te oynuyor.

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