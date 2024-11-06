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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına çarşamba günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 15:53
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Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını çarşamba sabahı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular önce salonda kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavilii oyuncular ardından sahada ısınma gerçekleştirdi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, perşembe günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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