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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş Fenerbahçe yenilgisi sonrası futbolcularına seslendi: Mücadele sevindirdi

Fırtına’da moraller bozuk olsa da tecrübeli teknik adam, derbi sonrası oyuncularını, “Sahadaki mücadeleniz beni çok umutlandırdı. Savaşmaya devam edeceğiz” diye motive etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Şenol Güneş Fenerbahçe yenilgisi sonrası futbolcularına seslendi: Mücadele sevindirdi

Sezona büyük hedeflerle başlayan bordomavililerde işler planlandığı gibi gitmiyor. Önce Avrupa kupalarına veda eden ardından ise tüm dikkatini verdiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, son olarak Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Lider Galatasaray ile puan farkı 16'ya yükselen Fırtına, 12 puanla 11'inci sırada yer aldı. Morallerin dibe vurduğu Karadeniz devi, cumartesi günü kendisi gibi ligde kötü bir süreçten geçen Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

GÜNEŞ YOĞUN ÇABA IÇINDE

Teknik direktör Şenol Güneş ligdeki olumsuz duruma ve üst üste alınan iki mağlubiyete rağmen oyuncularını motive etmek için yoğun bir gayret gösteriyor. Son Fenerbahçe maçının ardından futbolcularıyla da konuşan tecrübeli teknik adam, "Mücadeleniz beni çok umutlandırdı. Gerçekten elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorum. Bireysel olarak performanslar düşebilir ya da çıkabilir ama önemli olan bu mücadeleyi sürdürmek. Bunu devam ettirmemiz gerek. Böyle savaşırsak saha sonuçlarını da almaya başlarız" dedi.

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