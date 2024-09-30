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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını KAP'a bildirdi

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını duyurdu. İşte o açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 09:43
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Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı. Bordo mavili kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."

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