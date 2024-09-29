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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kazanmasak oyuncularımızın moralleri bitecekti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:49 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:52
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kazanmasak oyuncularımızın moralleri bitecekti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Şenol Güneş: "5 maçtan sonra kazanmak önemliydi. Daha önce kazanmamız gereken maçlarda puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç iyi değil. Kazanmamız önemliydi. Oyuncularımız kazanma arzusunu gösterdi. Gol arayışlarında iyiydik. İsteklerimiz kalitemizle örtüşmedi sonrasında. Hatalarımız var. İkinci yarıda kendiliğinden panik geldi, kontrolü kaybettik. Onun dışında bakınca hak ettik. Oyun düzenimiz, felsefemiz, ruhumuz emareler veriyor ama biz daha iyi işler yapmak zorundayız. Bugün için mutluyuz. Oyuncular emek verdiler, karşılığını almak önemliydi. Karşılığını almasalar moralleri bitecekti. Umarım dinlendikten sonra tekrar toparlanacağız. Göztepe maçına bakacağız. Bu maçla işimiz bitti. Yarından itibaren Göztepe maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

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