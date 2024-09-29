  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor - Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş: Yeni başlangıç yapmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 15:29 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 15:32
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş: Yeni başlangıç yapmak istiyoruz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Yazdan kalan bir mevsim var ama bizim havamız iyi değil. Bugün yeniden başlangıç yapmak istiyoruz.

Geride bıraktığımız 3 maçta iyi bir oyun oynayamadık. Bu hafta iyi çalıştık ve kazanmak istiyoruz.

Aklımızla ve sabrımızla oynayacağız. Rakibimiz top kazanma konusunda ligde 3. sıradalar.

Bütün oyuncularım kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz.

Hyundai
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkentlerinden biri olacak
DİĞER
FENERBAHÇE HABERİ SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kayıp aranıyor! En son 125 gün önce görüldü...
Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı... "Bu sadece tesis değil vizyon projesidir"
Trabzon'da penaltı kararı!
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzon'da penaltı kararı! Trabzon'da penaltı kararı! 16:50
Fırtına'da şok sakatlık! Fırtına'da şok sakatlık! 16:37
Beşiktaş Kayserispor deplasmanına hazır! Beşiktaş Kayserispor deplasmanına hazır! 16:22
Etebo'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! Etebo'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! 15:54
Şenol Güneş: Yeni başlangıç... Şenol Güneş: Yeni başlangıç... 15:28
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:37
Daha Eski
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:32
Montella vergi rekortmeni oldu! Montella vergi rekortmeni oldu! 14:20
Trabzonspor - Konyaspor | CANLI Trabzonspor - Konyaspor | CANLI 13:44
G.Saray'da Letonya deplasmanı hazırlıkları G.Saray'da Letonya deplasmanı hazırlıkları 13:32
Trabzonspor - Konyaspor maçı yayın bilgileri! Trabzonspor - Konyaspor maçı yayın bilgileri! 13:28
G.Saray'da Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! G.Saray'da Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! 13:24